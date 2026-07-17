Юлия Чепалова подарила Комсомольску универсальную спортплощадку

Спортивная площадка включает тренажеры, турники и зону для единоборств. Такую же недавно открыли Хабаровске. Это подарок благотворительного фонда «Ю-спорт» 3-х кратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. Цель — развитие детского и юношеского спорта. Стоимость этой площадки составляет чуть менее 4 миллионов рублей. Константин Ефимов, директор Регионального центра развития спорта: В Хабаровске вышло подороже, потому что там основание благоустройства не было готово совсем. Вложения были больше. Это подарок олимпийской чемпионки, почётного гражданина города Чепаловой Юлии Анатольевны. Оборудование пришло в прошлом году. Зимой оно хранилось в Региональном центре развития спорта. Изначально площадку планировали сделать на проспекте Победы. Территорию рядом с Домом Молодёжи выбрали, потому что здесь расположен зал бокса, а также из-за популярности этой части города среди комсомольчан. Первыми проверили оборудование на прочность молодые боксёры. Степан Романенко, тренер по боксу: Вообще она для общего пользования. Любой человек может прийти позаниматься. Ну и, конечно, мы в период сборов, летних лагерей. Ребята, которые будут приезжать на соревнования, будут задействованы здесь.