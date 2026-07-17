Состязания провели 15 июля в Благовещенске. Там выступили сотрудники МЧС России со всего Дальнего Востока. Юрий стал вторым в беге на 3000 метров. Спортсмен так прокомментировал своё выступление: Каждый метр давался непросто. Серебро — это не просто медаль, а показатель того, что тренировки и упорство работают. Хороший результат для меня, есть куда расти. Впереди — новые цели! В общекомандном зачете сборная Хабаровского края стала третьей.
Комсомольчанин Юрий Голубых стал серебряным призером межрегиональных соревнований по легкой атлетике
Состязания провели 15 июля в Благовещенске. Там выступили сотрудники МЧС России со всего Дальнего Востока. Юрий стал вторым в беге на 3000 метров. Спортсмен так прокомментировал своё выступление: Каждый метр давался непросто. Серебро — это не просто медаль, а показатель того, что тренировки и упорство работают. Хороший результат для меня, есть куда расти. Впереди —.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше