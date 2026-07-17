Комсомольчанин Юрий Голубых стал серебряным призером межрегиональных соревнований по легкой атлетике

Состязания провели 15 июля в Благовещенске. Там выступили сотрудники МЧС России со всего Дальнего Востока. Юрий стал вторым в беге на 3000 метров. Спортсмен так прокомментировал своё выступление: Каждый метр давался непросто. Серебро — это не просто медаль, а показатель того, что тренировки и упорство работают. Хороший результат для меня, есть куда расти. Впереди — новые цели! В общекомандном зачете сборная Хабаровского края стала третьей.