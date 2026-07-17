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Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 17 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в пятницу не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 17 июля запланированы на десятках улиц и затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где именно в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица Нансена, 201−247;

— улица Сельская;

— улица Калиновская;

— переулок Обуховский, 2−20;

— улица Турмалиновская, 21−57 и 16−56;

— переулок Партизанский;

— улица Нариманова, 71−85;

— улица Краснокурсантская, 76−88 и 67−81;

— улица Фурмановская, 80−94 и 89−107;

— переулок Тбилисский, 1−53 и 2−48;

— переулок Грузинский, 1−41 и 2−38;

— переулок Марксистский, 1−65 и 52−84;

— переулок Канонерский, 39−63 и 48−70;

— улица Плиева, 45−67;

— улица Евдокимова, 106−116;

— улица Каракумская, 28−98 и 29−63;

— улица Односторонняя, 2−46 и 31−101;

— улица Каменобродская, 10−90 и 33−79;

— улица Армянская, 18−22;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11, 34.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;

— переулок Новороссийский, 31−33;

— улица Вяземцева, 35−57, 56;

— улица Кумженская, 2−8 и 1−7.

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