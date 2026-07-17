Донские компании задолжали сотрудникам 12,8 млн рублей

В Ростовской области в отношении компаний возбуждены уголовные дела о невыплате заработной платы 260 работникам на общую сумму в 12,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Для обеспечения погашения долга на имущество работодателей наложен арест на 7,5 млн руб. Работа по восстановлению нарушенных прав граждан будет продолжена до полного погашения задолженности.
В зоне контроля ведомства остается миграционная ситуация. В рамках борьбы с нарушениями в этой сфере ряд должностных лиц привлечен к уголовной ответственности, а в суды переданы уголовные дела, вызвавшие широкий общественный резонанс.
По предложению следственного управления был издан указ губернатора, который вводит ограничения на привлечение мигрантов к некоторым видам работ. Эта мера способствовала повышению эффективности надзора за исполнением миграционного законодательства и снижению связанных с ним рисков.