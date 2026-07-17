В Хабаровске коммунальщики борются с заторами

На текущий момент основная бригада задействована на перекрёстке улиц Радищева и Павла Морозова. Как отметил начальник участка Игорь Мищенко, проблема усугубляется тем, что ранее действовавший естественный водосбор был ликвидирован засыпкой: в результате ливневые лотки принимают больший объём воды и быстрее засоряются песком и мусором. Технология очистки включает несколько этапов: сначала рабочие вручную удаляют мусор лопатами, далее используют спецтехнику — установку «Крот» и промывочную машину, чтобы вымыть остатки загрязнений из труб и труднодоступных зон.