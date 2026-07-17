Администрация Перми рассказала о судьбе пенсионера, живущего в палатке

Администрация Перми рассказала сайту perm.aif.ru о судьбе пенсионера, который поселился в палатке, после сноса своего дома, который признали аварийным.
Речь идёт о 67-летнем Александре Иванове, который жил на улице Адмирала Старикова. Все 16 квартир расселили. Жильцы получили компенсации и переехали, кроме Александра. Весной 2026 года мужчина поселился в палатке, так как дом снесли.
Пенсионер в судебном процессе не участвовал — повестки возвращались с отметкой «за истечением срока хранения». Суд заочно присудил ему деньги. Город перечислил их нотариусу, а право собственности на старую квартиру оформил на себя. Однако мужчина компенсацию не забрал. Он не согласился с её размером и заявил, что хочет не денег, а квартиру взамен утраченной.
Прокуратура отменила решение о денежной компенсации и добилась нового разбирательства. Суд тогда назначил повторное рассмотрение дела.
Администрация города рассказала сайту perm.aif.ru о решении суда. Для пенсионера приобрели квартиру и провели в ней ремонт — чтобы жилплощадь соответствовала требованиям комфортного проживания.
Подрядчик сдал документы, сейчас жильё регистрируют в муниципальную собственность. После этого квартира будет передана мужчине.