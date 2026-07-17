Администрация Перми рассказала о судьбе пенсионера, живущего в палатке

Пенсионер в судебном процессе не участвовал — повестки возвращались с отметкой «за истечением срока хранения». Суд заочно присудил ему деньги. Город перечислил их нотариусу, а право собственности на старую квартиру оформил на себя. Однако мужчина компенсацию не забрал. Он не согласился с её размером и заявил, что хочет не денег, а квартиру взамен утраченной.