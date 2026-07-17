Губернатор Дона предложил расширить возможности «Безопасного города»

Центр служит площадкой для оперативной координации полиции, Росгвардии и других ведомств. Ключевой элемент мониторинга — видеостена, куда поступают данные с 254 камер с функцией биометрического распознавания лиц. Такая технология позволяет в реальном времени отслеживать обстановку в Ростове‑на‑Дону. С начала года с её помощью задержали свыше 150 правонарушителей, около трети из них находились в федеральном розыске.