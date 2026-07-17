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Губернатор Дона предложил расширить возможности «Безопасного города»

Об этом сообщает Правительство региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ознакомился с работой системы «Безопасный город» в ситуационном центре охраны порядка ГУ МВД по региону.

Центр служит площадкой для оперативной координации полиции, Росгвардии и других ведомств. Ключевой элемент мониторинга — видеостена, куда поступают данные с 254 камер с функцией биометрического распознавания лиц. Такая технология позволяет в реальном времени отслеживать обстановку в Ростове‑на‑Дону. С начала года с её помощью задержали свыше 150 правонарушителей, около трети из них находились в федеральном розыске.

Всего в систему «Безопасный город» в донской столице интегрировано более шести тысяч камер — они фиксируют нарушения и помогают в розыске преступников.

В ходе визита губернатору показали новые цифровые инструменты, которые можно адаптировать под конкретные задачи: например, для контроля порядка на АЗС. Глава региона выступил с инициативой проработать правовые и технические решения для объединения видеопотоков с камер различных организаций. Это позволит эффективнее обеспечивать безопасность и решать городские задачи — в частности, фиксировать нарушения благоустройства возле контейнерных площадок.

Юрий Слюсарь отметил, что важно перевести накопленный объём данных в качественный результат: совместная работа поможет заметно повысить уровень безопасности и качества жизни в регионе.

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