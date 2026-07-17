Солнечные и теплые выходные ждут нижегородцев

В предстоящие выходные, 18 и 19 июля, в Нижний Новгород вернется ясная и теплая погода. По-летнему жарко будет в воскресенье, сообщает сервис Яндекс Погода.
В субботу, 18 июля, днем воздух прогреется до +24 градусов. Синоптики прогнозируют солнечную погоду и безоблачное небо.
В воскресенье, 19 июля, утром за окном будет +22 градуса. А днем станет жарче — столбики термометров поднимутся до отметки +27 градусов. Утром и вечером будет солнечно, а вот днем небо ненадолго затянет облаками.
Тем временем в Волгоградской области пройдут ливни, грозы и град, пишет «Волгоградская правда».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, почему в жару у детей появляется аллергия на ягоды.