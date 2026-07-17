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Хабаровчанин получил 14 лет за госизмену и попытку побега

Горожанин сливал информацию о военной продукции.

Источник: AmurMedia

Хабаровский краевой суд вынесен приговор в отношении 47-летнего местного жителя по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Судом установлено, что осужденный в октябре 2023 года в сети Интернет нашел электронный почтовый сервис консульства иностранного государства и отправил письмо с просьбой о предоставлении политического убежища и сотрудничестве против безопасности России, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

С февраля по июль 2024 года он подтверждал готовность сотрудничать, передавал личные данные для натурализации и собирал информацию о военной продукции для использования против безопасности Российской Федерации.

Противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Государственное обвинение поддержано прокурором Хабаровского края Виталием Степановым.

Ранее корреспонденты ИА AmurMedia пересекли порог ИК-14 в городе Амурске, чтобы провести откровенный диалог о том, как юношеский максимализм и доступ к бездне информации разрушили будущее парня.