Хабаровчанин получил 14 лет за госизмену и попытку побега

Хабаровский краевой суд вынесен приговор в отношении 47-летнего местного жителя по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Судом установлено, что осужденный в октябре 2023 года в сети Интернет нашел электронный почтовый сервис консульства иностранного государства и отправил письмо с просьбой о предоставлении политического убежища и сотрудничестве против безопасности России, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.