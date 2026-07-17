Крупнейший тепличный комплекс открылся в Воронежской области за 22,7 млрд рублей

Алексей Гордеев отметил, что после выхода на полную мощность «Воронеж-Агро» станет одним из крупнейших тепличных комбинатов в стране, где будет выращиваться около 80% овощей области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что Бобровский район является лидером по всем ключевым показателям. Экономика муниципалитета продолжает развиваться: число предприятий растет, а компании, уже работающие здесь, наращивают объемы.