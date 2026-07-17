Крупнейший тепличный комплекс открылся в Воронежской области за 22,7 млрд рублей

16 июля в Бобровском районе состоялось официальное открытие тепличного хозяйства «Воронеж-Агро», которое стало одним из крупнейших проектов Группы компаний «Династия» в сфере выращивания овощей в защищённом грунте. На этом событии присутствовали заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев, глава Воронежской области Александр Гусев, руководитель администрации Бобровского района Анатолий Балбеков и директор комплекса Дмитрий Блохин.
«Воронеж-Агро» является современным тепличным объектом нового образца, занимающим площадь 38,87 гектара. Его производственные возможности позволяют ежегодно получать до 51 тысячи тонн овощей. При выходе на полную мощность предприятие обеспечит 755 новых рабочих мест. Сумма вложений в строительство превысила 22,7 миллиарда рублей, а ежегодные налоговые поступления в бюджеты различных уровней составят около 487 миллионов рублей.
Все этапы — от посадки до упаковки — находятся под технологическим контролем, что позволяет круглогодично поставлять покупателям свежие российские продукты с отличными вкусовыми качествами.
Алексей Гордеев отметил, что после выхода на полную мощность «Воронеж-Агро» станет одним из крупнейших тепличных комбинатов в стране, где будет выращиваться около 80% овощей области. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что Бобровский район является лидером по всем ключевым показателям. Экономика муниципалитета продолжает развиваться: число предприятий растет, а компании, уже работающие здесь, наращивают объемы.