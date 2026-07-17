Врач Бицоев предупредил, что арбузы нужно есть аккуратнее

Арбуз не способен растворять или выводить уже сформировавшиеся камни из почек. Более того, как предупредил в беседе с RT врач уролог-андролог Тимур Бицоев, у ряда людей употребление арбуза может вызвать приступ острой боли.
«Если у человека имеется крупный камень, усиление мочеотделения после съеденного арбуза может спровоцировать его смещение и закупорку мочеточника. Это приводит к резкому спазму и почечной колике», — пояснил специалист.
Эксперт предостерег от самостоятельного назначения себе «арбузной терапии» без консультации уролога. По словам врача, существует несколько серьезных рисков:
Нагрузка на организм: чрезмерное употребление ягоды создает дополнительную нагрузку на мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы. Особую осторожность следует соблюдать людям с хронической болезнью почек, сердечной недостаточностью и тяжелой гипертонией. Сахарный профиль: арбуз содержит большое количество природных сахаров. Людям с диабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена необходимо строго контролировать размер порций.
Миф об очищении: арбуз нельзя считать средством для чистки почек.
По словам Бицоева, гораздо эффективнее для профилактики мочекаменной болезни работает достаточный питьевой режим чистой воды в течение всего дня.
«При наличии заболеваний почек любые рекомендации по питанию должны даваться индивидуально только после обследования. Умеренное употребление арбуза может быть частью здорового рациона, но оно не заменяет лечение и наблюдение у врача», — заключил уролог.