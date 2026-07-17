Более чем в 20 регионах России ожидаются ливни и грозы

По прогнозам метеорологов, в ближайшие двое суток более чем в двадцати субъектах России ожидаются обильные осадки. В некоторых регионах они могут сопровождаться выпадением града, предупреждают специалисты Гидрометцентра.
Сильные ливни прогнозируются на северо-западе Республики Коми, а также в Костромской области. Неблагоприятная погода затронет Пермский край и Татарстан. В Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае возможны грозы с градом.
Кроме того, интенсивные дожди пройдут на Северном Кавказе, Урале, на юге Тюменской области, в Челябинской и на севере Свердловской областей, на севере Иркутской, а также в Томской и Омской областях. Осадки вероятны в центральных и южных частях Красноярского края, Хакасии и Тувы. В ближайшие дни грозы с градом ожидаются в Республике Алтай и Кемеровской области. На Дальнем Востоке ливни затронут Сахалин, Амурскую область, Хабаровский край и Якутию.
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