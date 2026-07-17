Более чем в 20 регионах России ожидаются ливни и грозы

Кроме того, интенсивные дожди пройдут на Северном Кавказе, Урале, на юге Тюменской области, в Челябинской и на севере Свердловской областей, на севере Иркутской, а также в Томской и Омской областях. Осадки вероятны в центральных и южных частях Красноярского края, Хакасии и Тувы. В ближайшие дни грозы с градом ожидаются в Республике Алтай и Кемеровской области. На Дальнем Востоке ливни затронут Сахалин, Амурскую область, Хабаровский край и Якутию.