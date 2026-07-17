В Ростовской области упали темпы сдачи жилой недвижимости

За первые шесть месяцев этого года в Ростовской области сдали 1 138,7 тысячи квадратных метров жилья, что на 5,9% меньше, чем за такой же период прошлого года, то есть регион недосчитался 71,4 тысячи квадратных метров. Об этом со ссылкой на Росстат сообщил «Единый ресурс застройщиков».