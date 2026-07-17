За прогулку по крышам Петербурга — до двух лет колонии?

«Администрации четырёх центральных районов города определили перечень домов, где чаще всего на кровлях фиксируются посторонние, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Жилищного комитета Елена Григорьева. — В перечне 179 адресов. Управляющим компаниям поставлены конкретные задачи — закрепить ответственных за каждый дом и ежедневно проверять чердаки, которые должны быть закрыты».
Кроме того, сотрудники УК должны блокировать рекламу нелегальных экскурсий, в том числе через прокуратуру, наладить оперативное взаимодействие с полицией, а контакты организаторов подобных экстремальных туров передавать в Комитет по печати. Будет усилена и техническая защита домов, в том числе при помощи видеонаблюдения. В администрации напомнили, что с 2023 года камеры системы «Безопасный город» можно устанавливать на крышах за счёт бюджета, но только при согласии собственников. Пока, правда, активности не наблюдается. Заявку подали всего по одному адресу — улица Наличная, 34.
Если обнаружится, что установленные правила нарушены — любителям путешествий по крышам грозит штраф до 2,5 тыс. руб. Также возможна уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы по статье 238 УК РФ.