Звезда «Дома-2» Венгржановский рассказал о свидании с Собчак

Звезда телешоу «Дом-2» Венцеслав Венгржановский рассказал, что во время проекта у него было тренировочное свидание с журналисткой Ксенией Собчак. Тогда она была ведущей шоу.
— Она была ведущей «Дома-2» восемь лет. Я один из немногих, кто устраивал ей в формате проекта свидание. Всерьез приглашал или для прикола? Она была типа моим тренажером любви, как она себя называла. Учился подкатывать? Ну, можно сказать так, — высказался Венгржановский.
На YouTube-канале «Иваныч пересадка волос ggmed» он также рассказал, что сейчас находится в поиске своей второй половинки.
В августе прошлого года сообщалось, что Венцеслав Венгржановский стал музыкантом и собирается устроить масштабный тур по России. При этом начало его гастролей было запланировано в Печоре и Коряжме.
Два года назад Telegram-канал Shot сообщил, что судебные приставы разыскивали Венгржановского. Он якобы оформил на себя кредитов почти на 400 тысяч рублей и просрочил по ним платежи. Сообщалось, что официально Венгржановский нигде не работает.