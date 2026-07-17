Звезда «Дома-2» Венгржановский рассказал о свидании с Собчак

— Она была ведущей «Дома-2» восемь лет. Я один из немногих, кто устраивал ей в формате проекта свидание. Всерьез приглашал или для прикола? Она была типа моим тренажером любви, как она себя называла. Учился подкатывать? Ну, можно сказать так, — высказался Венгржановский.