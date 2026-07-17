В Уфе спасатели сняли с дерева застрявшую кошку

Спасателям поступил вызов о том, что на дереве на высоте около пяти метров застряла кошка. Они незамедлительно выехали на место.
С помощью лестницы спасатели аккуратно сняли испуганное животное и передали хозяйке. Кошка не пострадала.
В столице Башкирии спасатели помогли кошке спуститься с дерева. Подробности рассказали в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Спасателям поступил вызов о том, что на дереве на высоте около пяти метров застряла кошка. Они незамедлительно выехали на место.
С помощью лестницы спасатели аккуратно сняли испуганное животное и передали хозяйке. Кошка не пострадала.