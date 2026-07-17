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В Уфе спасатели сняли с дерева застрявшую кошку

В столице Башкирии спасатели помогли кошке спуститься с дерева. Подробности рассказали в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Источник: ГК РБ по ЧС

Спасателям поступил вызов о том, что на дереве на высоте около пяти метров застряла кошка. Они незамедлительно выехали на место.

С помощью лестницы спасатели аккуратно сняли испуганное животное и передали хозяйке. Кошка не пострадала.