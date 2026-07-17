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В Ростовской области состоялось заседание бюджетной комиссии

Об этом сообщает Правительство региона.

Бюджетная комиссия Ростовской области провела заочное заседание 24−25 июня 2026 года под председательством губернатора Ю. Б. Слюсаря. На заседании обсудили корректировку параметров областного бюджета на 2026−2028 годы.

По итогам рассмотрения поправок зафиксированы следующие показатели:

Доходы: в 2026 году они вырастут до 332,1 млрд рублей (+3,9 млрд рублей). В 2027 году ожидается снижение до 340,4 млрд рублей (—0,2 млрд рублей), в 2028‑м — до 357,6 млрд рублей (—1,5 млрд рублей).Расходы: в 2026 году составят 361,6 млрд рублей (+3,9 млрд рублей). В 2027‑м запланированы на уровне 357,6 млрд рублей (—2,9 млрд рублей), в 2028‑м — 371,4 млрд рублей (—12,8 млрд рублей).Дефицит: в 2026 году сохранится на уровне 29,5 млрд рублей. В 2027 году сократится до 17,1 млрд рублей (—2,7 млрд рублей), в 2028‑м — до 13,8 млрд рублей (—11,3 млрд рублей).

С полным текстом решения можно ознакомиться в протоколе заседания бюджетной комиссии от 26.06.2026 № 16.