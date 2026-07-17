Стало известно, сколько россияне потратили на пиво с начала ЧМ-2026

По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года объём продаж поднялся на 4,3%, а денежные затраты покупателей возросли примерно на 16%. Кроме того, в промежутке с июня по июль продажи прибавили ещё 15,6%, а общая сумма расходов увеличилась на 17%.