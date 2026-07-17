Стало известно, сколько россияне потратили на пиво с начала ЧМ-2026

С момента старта мирового футбольного первенства жители России приобрели пива на сумму, превышающую 121 миллиард рублей. Такие данные предоставили аналитики, работающие с системой цифровой маркировки «Честный знак». За период проведения турнира в стране было реализовано порядка 682 миллионов литров этого напитка.
Этот показатель уже на 19% выше, чем во время европейского чемпионата 2024 года, притом что текущий мундиаль ещё не подошёл к концу.
По сравнению с аналогичным отрезком прошлого года объём продаж поднялся на 4,3%, а денежные затраты покупателей возросли примерно на 16%. Кроме того, в промежутке с июня по июль продажи прибавили ещё 15,6%, а общая сумма расходов увеличилась на 17%.
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