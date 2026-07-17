Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников в 10 раз

Кататься зайцем в общественном транспорте станет невыгодно.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников. Причем размер увеличится десятикратно. Такое предложение выдвинули в правительстве региона, а депутаты краевого парламента приняли инициативу к рассмотрению, ведь для ее реализации придется внести изменения в региональное законодательство.

В настоящее время наказание рублем для любителей проехать методом зайца составляет 150 — 300 рублей. А поднимут до 2500 — 3000 рублей. Для детей — с 100 — 150 до 1000 — 2000 рублей.

Если попались повторно — добавьте 4000 — 5000 взрослым и 2500 — 3000 детям. Разумеется, платить за детей будут их родители или иные законные представители.