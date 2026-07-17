В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников в 10 раз

В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников. Причем размер увеличится десятикратно. Такое предложение выдвинули в правительстве региона, а депутаты краевого парламента приняли инициативу к рассмотрению, ведь для ее реализации придется внести изменения в региональное законодательство.
В настоящее время наказание рублем для любителей проехать методом зайца составляет 150 — 300 рублей. А поднимут до 2500 — 3000 рублей. Для детей — с 100 — 150 до 1000 — 2000 рублей.
Если попались повторно — добавьте 4000 — 5000 взрослым и 2500 — 3000 детям. Разумеется, платить за детей будут их родители или иные законные представители.