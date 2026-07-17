В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников в 10 раз

В Красноярском крае планируют повысить штраф для безбилетников. Причем размер увеличится десятикратно. Такое предложение выдвинули в правительстве региона, а депутаты краевого парламента приняли инициативу к рассмотрению, ведь для ее реализации придется внести изменения в региональное законодательство.