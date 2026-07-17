В Красноярском крае за полгода ввели 654 тысячи квадратных метров жилья

В Красноярском крае за первое полугодие 2026 года ввели в эксплуатацию 654 тысячи квадратных метров жилья. Большая часть этого объема пришлась на индивидуальное строительство. По данным министерства строительства региона, за шесть месяцев построили 428 тысяч квадратных метров индивидуальных домов и 226 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Активнее всего строительство идет в Красноярске, Емельяновском, Минусинском, Сосновоборском, Ачинском, Енисейском, Манско-Уярском и Канском округах, а также в Дивногорске. Индивидуальные дома чаще всего возводят в Красноярске, Емельяновском, Сосновоборском, Минусинском, Манско-Уярском и Енисейском округах, а также в Дивногорске. Добавим, что еще 630 частных домов строятся с использованием эскроу-счетов. В этом случае деньги покупателей находятся на специальном счете и передаются подрядчику только после завершения строительства. Всего в 2026 году по программе «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Красноярском крае планируют построить не менее 1 млн квадратных метров жилья. Напомним, что застройщики передали Красноярску 37 квартир для переселения из аварийного жилья.