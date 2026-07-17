400 племенных гусят из Башкирии прилетели в Хабаровский край

14 июля в Хабаровске приземлилась необычная партия груза — 400 суточных племенных гусят. Птенцов доставили из селекционно-генетического центра в Башкирии, и они уже разъехались по фермерским хозяйствам края. Ветеринарный контроль подтвердил: гусята здоровы, документы в порядке.