Более 200 воспитанников детских домов участвуют в военно-патриотической смене в Хабаровском крае

В лагере «Мир Детства» проходит вторая военно-патриотическая смена «Время юных героев». Участие принимают 230 воспитанников из детдомов № 20 и № 21, подведомственных министерству соцзащиты края. В этом году в смене участвуют не только юноши, но и девушки. На торжественной церемонии открытия юные патриоты получили шевроны «Курсант-новобранец». Каждому отряду присвоено имя легендарного боевого спецподразделения. В течение двух недель участники пройдут тактическую подготовку, будут участвовать в тренировках, изучать основы строевой подготовки, получат знания по оказанию первой помощи и работе с картами. Программа также включает спортивные состязания и творческие мероприятия.