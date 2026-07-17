Мультфильм «Капитан Невельской и Земли Черного дракона» выйдет в прокат 4 сентября

Анимационный фильм производства хабаровской студии «Мечталет» выходит в широкий прокат 4 сентября. Проект создан при поддержке Фонда кино и правительства Хабаровского края. Руководители студии Илья Кузнецов и Виталий Тен представили губернатору итоговую версию картины и рассказали о новых проектах. «Мультипликация — одно из самых перспективных направлений креативной индустрии, и правительство региона поддерживает проекты “Мечталета” комплексно: организуем площадки на международных и всероссийских выставках, помогаем с производством брендированной продукции, оказываем информационную поддержку», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Фильм создан в жанре приключенческого кино с элементами фэнтези. В основе сюжета — первая Амурская экспедиция капитана Геннадия Невельского, благодаря которой Приамурье и Сахалин стали частью России. Картина рассказывает о единстве, патриотизме, семье и уважении к культуре коренных народов Дальнего Востока. Предпремьерный показ пройдет на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. В планах студии — новый проект, посвященный строительству БАМа, грандиозной стройке XX века, объединившей миллионы людей.