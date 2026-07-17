В Ростове подросткам на лето предложили подработку с оплатой от 4300 рублей за смену

По данным специалистов, на юге России количество вакансий по раздаче объявлений для кандидатов от 16 лет увеличилось в 2,1 раза по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Средний доход за одну смену здесь составляет 3 700 рублей. Рост числа таких предложений эксперты связывают с началом летнего сезона и каникул у студентов и школьников.