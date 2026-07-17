Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сержант Дмитрий Резанович отремонтировал на СВО больше 150 единиц техники

Это позволяет группировке «Восток» поддерживать высокий уровень боеготовности.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Дмитрий Резанович в должности командира бронетанкового ремонтного отделения руководит группой и лично ремонтирует военную технику в зоне проведения специальной военной операции.

За высокий профессионализм и ответственность награжден медалями «За воинскую доблесть» II и I степени, а также знаком «За восстановление боевой техники», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

За время пребывания в зоне СВО он отремонтировал больше 150 единиц бронетанковой и автомобильной техники, что особенно важно на фронте.

Благодаря труду сержанта Дмитрия Резановича, значительная часть поврежденной техники возвращена в строй и продолжает выполнять задачи в составе штурмовых подразделений группировки войск «Восток».

Так руками умельцев поддерживается высокий уровень боеготовности подразделений, возможность оперативно восполнять потери техники на передовой.