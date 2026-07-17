Сержант Дмитрий Резанович отремонтировал на СВО больше 150 единиц техники

Военнослужащий ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Дмитрий Резанович в должности командира бронетанкового ремонтного отделения руководит группой и лично ремонтирует военную технику в зоне проведения специальной военной операции.
За высокий профессионализм и ответственность награжден медалями «За воинскую доблесть» II и I степени, а также знаком «За восстановление боевой техники», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За время пребывания в зоне СВО он отремонтировал больше 150 единиц бронетанковой и автомобильной техники, что особенно важно на фронте.
Благодаря труду сержанта Дмитрия Резановича, значительная часть поврежденной техники возвращена в строй и продолжает выполнять задачи в составе штурмовых подразделений группировки войск «Восток».
Так руками умельцев поддерживается высокий уровень боеготовности подразделений, возможность оперативно восполнять потери техники на передовой.