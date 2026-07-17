В Самарской области пенсионерам удвоят выплаты в августе

В Самарской области накопительные пенсии жителей увеличат на 17,3%. Такой коэффициент определили по итогам инвестирования пенсионных накоплений в прошлом году. Перерасчет сотрудники фонда проведут беззаявительно с 1 августа, он коснется выплат около 136 тысяч человек. Об этом сообщили в Социальном фонде России.