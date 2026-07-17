Голосование за новый облик музтеатра Хабаровска стартовало на «Госуслугах»

Жители Хабаровского края получили возможность выбрать, каким станет здание Хабаровского краевого академического музыкального театра после обновления фасада, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На портале «Госуслуги» стартовало голосование за семь архитектурных концепций, подготовленных авторами из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска.
Всего на финальный этап конкурса вышли семь проектов. Ранее комиссия из 18 экспертов рассмотрела 34 работы из 11 городов России. При оценке учитывались выразительность решений, связь здания с окружающей средой, стоимость реализации, возможность воплощения проекта и использование отечественных материалов.
«Процесс максимально открытый: высказаться может каждый желающий. Глава региона Дмитрий Демешин неоднократно подчеркивал, что театр для людей, поэтому особо значимо услышать мнение каждого человека, неравнодушного к судьбе ведущего учреждения культуры региона», — сообщили в министерстве культуры края.
После завершения голосования не менее трех концепций представят на градостроительном совете. Победивший проект станет основой для дальнейшей подготовки к обновлению здания — разработки документации, прохождения экспертизы и выбора подрядчика.