Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голосование за новый облик музтеатра Хабаровска стартовало на «Госуслугах»

Свои концепции представили архитекторы из пяти городов России, отобрать лучшие проекты предстоит жителям края.

Жители Хабаровского края получили возможность выбрать, каким станет здание Хабаровского краевого академического музыкального театра после обновления фасада, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На портале «Госуслуги» стартовало голосование за семь архитектурных концепций, подготовленных авторами из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска.

Всего на финальный этап конкурса вышли семь проектов. Ранее комиссия из 18 экспертов рассмотрела 34 работы из 11 городов России. При оценке учитывались выразительность решений, связь здания с окружающей средой, стоимость реализации, возможность воплощения проекта и использование отечественных материалов.

«Процесс максимально открытый: высказаться может каждый желающий. Глава региона Дмитрий Демешин неоднократно подчеркивал, что театр для людей, поэтому особо значимо услышать мнение каждого человека, неравнодушного к судьбе ведущего учреждения культуры региона», — сообщили в министерстве культуры края.

После завершения голосования не менее трех концепций представят на градостроительном совете. Победивший проект станет основой для дальнейшей подготовки к обновлению здания — разработки документации, прохождения экспертизы и выбора подрядчика.