Голосование за новый облик музтеатра Хабаровска стартовало на «Госуслугах»

Всего на финальный этап конкурса вышли семь проектов. Ранее комиссия из 18 экспертов рассмотрела 34 работы из 11 городов России. При оценке учитывались выразительность решений, связь здания с окружающей средой, стоимость реализации, возможность воплощения проекта и использование отечественных материалов.