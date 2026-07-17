Почетный гражданин Красноярска отмечает 104-й день рождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 104-й день рождения отметил почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Петр Антонович Косьяненко.
С первых лет войны Петр Антонович проходил службу на дальневосточном направлении. С 1941 года он защищал рубежи страны на Дальнем Востоке, а после завершения Советско-японской войны продолжил военную службу. Демобилизовался ветеран в 1951 году.
За свою жизнь Петр Антонович создал большую семью. Вместе с супругой он воспитал троих сыновей. Сегодня его дело продолжают потомки: один из внуков ветерана принимал участие в специальной военной операции и уже вернулся домой.
Несмотря на почтенный возраст, Петр Антонович остается активным и энергичным человеком. В свои 104 года он самостоятельно ухаживает за небольшим садом возле дома и ежегодно высаживает картофель.