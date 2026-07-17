Экономист свинокомплекса в Большой Мурте присвоила 2,2 млн рублей

В Большой Мурте перед судом предстанет экономист АО «Свинокомплекс “Красноярский”. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Женщина отвечала за работу с наличными деньгами: принимала средства, оформляла кассовые документы и имела доступ к сейфу.
В сентябре 2024 года она взяла из кассы часть денег предприятия. Затем наличные продолжали исчезать. Почти год экономист периодически брала деньги из сейфа и тратила их на личные нужды и погашение кредитов. Когда на ферме провели проверку, обнаружилась недостача в размере более 2,2 миллиона рублей.
Прокуратура утвердила обвинение по статье о присвоении в особо крупном размере. Для возмещения ущерба арестованы автомобиль стоимостью 2,35 млн рублей и бытовая техника. Дело рассмотрит Большемуртинский районный суд.
Ранее мы сообщали, что 19-летняя девушка получила срок за спаивание подростков в Красноярском крае.