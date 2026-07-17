Экономист свинокомплекса в Большой Мурте присвоила 2,2 млн рублей

В сентябре 2024 года она взяла из кассы часть денег предприятия. Затем наличные продолжали исчезать. Почти год экономист периодически брала деньги из сейфа и тратила их на личные нужды и погашение кредитов. Когда на ферме провели проверку, обнаружилась недостача в размере более 2,2 миллиона рублей.