«Енисейский экспресс» проедет по 17 территориям Красноярского края

Проект «Енисейский экспресс» отправится в путешествие по Красноярскому краю. Он стартует 22 июля в Сухобузимском и завершится 3 сентября в Новоселове.
Маршрут охватит 17 муниципалитетов. В этом году программа объединит темы Года единства народов России и нацпроекта «Семья». Лозунг проекта — «Сила России — в единстве семьи». Жителей ждут концерты, творческие встречи, лекции, выставки, мастер-классы, спортивные активности и консультации специалистов. В муниципалитеты также привезут выставку «Лица наших Героев» с портретами участников СВО.
Для детей актер и режиссер Алексей Максименко покажет моноспектакль «Сказание о настоящих богатырях». Также будут работать площадки Социального фонда, агентства труда и занятости, фонда «Защитники Отечества», «Лаборатория здоровья», спортивные и волонтерские зоны.
В финале каждого дня пройдет концерт «Единый край — единая Россия». В программе выступления группы «Яхонт», артистов Красноярского края, ансамбля танца «Раздолье» СФУ и других творческих коллективов.