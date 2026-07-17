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«Енисейский экспресс» проедет по 17 территориям Красноярского края

Проект «Енисейский экспресс» отправится в путешествие по Красноярскому краю. Он стартует 22 июля в Сухобузимском и завершится 3 сентября в Новоселове.

Проект «Енисейский экспресс» отправится в путешествие по Красноярскому краю. Он стартует 22 июля в Сухобузимском и завершится 3 сентября в Новоселове.

Маршрут охватит 17 муниципалитетов. В этом году программа объединит темы Года единства народов России и нацпроекта «Семья». Лозунг проекта — «Сила России — в единстве семьи». Жителей ждут концерты, творческие встречи, лекции, выставки, мастер-классы, спортивные активности и консультации специалистов. В муниципалитеты также привезут выставку «Лица наших Героев» с портретами участников СВО.

Для детей актер и режиссер Алексей Максименко покажет моноспектакль «Сказание о настоящих богатырях». Также будут работать площадки Социального фонда, агентства труда и занятости, фонда «Защитники Отечества», «Лаборатория здоровья», спортивные и волонтерские зоны.

В финале каждого дня пройдет концерт «Единый край — единая Россия». В программе выступления группы «Яхонт», артистов Красноярского края, ансамбля танца «Раздолье» СФУ и других творческих коллективов.

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