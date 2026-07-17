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В Прикамье движение на перегоне Кишерть — Шумково частично восстановили

В ночь на 16 июля на участи с рельсов сошли шесть вагонов грузового поезда.

Движение на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае частично востановили, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Речь о перегоне, где в ночь на 16 июля на участке произошёл сход вагонов грузового поезда. ЧП парализовало движение пассажирских и пригородных поездов. Все составы пускали в обход закрытого участка.

16 июля в 21:43 по московскому времени движение по одному пути было восстановлено. Пассажирские составы направлены по своим маршрутам. Как уточнили в пресс-службе СвЖД, РЖД принимают меры, чтобы сократить время задержки, которая образовалась из-за ремонтных работ. Восстановление движения по соседнему пути продолжается.

Подробнее о происшествии читайте в материале сайта perm.aif.ru.