В Прикамье движение на перегоне Кишерть — Шумково частично восстановили

16 июля в 21:43 по московскому времени движение по одному пути было восстановлено. Пассажирские составы направлены по своим маршрутам. Как уточнили в пресс-службе СвЖД, РЖД принимают меры, чтобы сократить время задержки, которая образовалась из-за ремонтных работ. Восстановление движения по соседнему пути продолжается.