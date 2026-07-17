HH.ru: Наиболее высокие зарплаты предлагают IT-специалистам с навыками работы с ИИ

Дата-сайентисты, программисты и разработчики вошли в список самых высокооплачиваемых специалистов среди профессий, где работодатели требуют навыки работы с ИИ. Информация об этом следует из результатов мониторинга вакансий hh.ru.
— Среди перечисленных профессий, где чаще всего упоминается ИИ как важный навык, самые высокие зарплатные предложения компании готовы делать дата-сайентистам — в среднем 200 тысяч рублей в месяц, а также программистам и разработчикам — в среднем 126,2 тысячи рублей в месяц, — добавили в исследовании.
Менеджерам по продажам и работе с клиентами чаще всего предлагают 110,3 тысячи рублей в месяц. Менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи могут рассчитывать на зарплату в 91 тысячу рублей.
Копирайтерам, редакторам и корректорам, которым необходим навык работы с ИИ, предлагают в среднем 83,4 тысячи рублей. Аналогичный уровень выплат у видеооператоров и монтажеров, передает РИА Новости.
До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России нужно пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения. По его словам, партия самостоятельно рассчитала показатель с учетом всех базовых потребностей и обязательных платежей.