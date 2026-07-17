В Ростовской области для успешного трудоустройства женщин действует комплекс мер господдержки и сервисов

Ростовская область реализует комплексный подход к содействию занятости женщин: жительницы региона могут воспользоваться широким спектром мер господдержки и специализированных сервисов службы занятости населения.
Специалисты центров занятости помогают дончанкам на каждом этапе построения карьеры — от профориентации и составления резюме до подбора подходящих вакансий и участия в бесплатных образовательных программах. Особое внимание уделяется преодолению психологических барьеров и адаптации на рынке труда.
С начала 2026 года различными мерами поддержки охвачены порядка 10,7 тысячи жительниц Ростовской области. Важным направлением работы остаётся организация бесплатного профессионального обучения по востребованным специальностям. На сегодняшний день обучение организовано для 1 729 женщин.
Например, дончанки могут пройти бесплатное обучение по программам «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», «Швея», «Специалист по работе с нейросетями в управлении персоналом», «Специалист по информационной безопасности», «Пекарь», «Помощник по уходу» и другим.
— Наша задача — помочь каждой женщине раскрыть свой потенциал и найти работу, которая будет соответствовать её навыкам, жизненным обстоятельствам и стремлениям. Для этого мы используем не только стандартные инструменты содействия занятости, но и адресные программы поддержки, учитывающие индивидуальные потребности, — комментирует начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
Кроме того, для дополнительной поддержки при центрах занятости населения работают специализированные женские клубы. В их рамках проводятся тренинги и мастер‑классы, направленные на развитие профессиональных навыков и уверенное позиционирование на рынке труда. Участницы клубов могут не только получить консультации специалистов, но и пообщаться с женщинами, которые уже успешно трудоустроились, обменяться опытом и выстроить индивидуальную карьерную траекторию. Здесь каждая женщина находит для себя что-то полезное, чтобы в дальнейшем успешно реализовать себя на рынке труда.
Особое внимание уделяется женам участников спецоперации, многодетным матерям, женщинам, воспитывающим детей-инвалидов, женщинам с несовершеннолетними детьми или находящимся в отпуске по уходу за ребенком, матерям-одиночкам, женщинам старше 50 лет и предпенсионного возраста.
Узнать больше о карьерных возможностях, мерах поддержки и сервисах в сфере содействия занятости можно в центрах занятости населения Ростовской области.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.