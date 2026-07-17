В Ростовской области для успешного трудоустройства женщин действует комплекс мер господдержки и сервисов

Кроме того, для дополнительной поддержки при центрах занятости населения работают специализированные женские клубы. В их рамках проводятся тренинги и мастер‑классы, направленные на развитие профессиональных навыков и уверенное позиционирование на рынке труда. Участницы клубов могут не только получить консультации специалистов, но и пообщаться с женщинами, которые уже успешно трудоустроились, обменяться опытом и выстроить индивидуальную карьерную траекторию. Здесь каждая женщина находит для себя что-то полезное, чтобы в дальнейшем успешно реализовать себя на рынке труда.