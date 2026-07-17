Юрист рассказал, что делать, если алкотестер показал превышение у трезвого водителя

— Из практики могу сказать, что использование алкотестера на месте, если остановил сотрудник ГАИ, — история не очень надежная. Поэтому, как только водителя останавливает инспектор и подозревает или утверждает, что автомобилист нетрезв, нужно сразу же предлагать проехать в медучреждение и пройти там все тесты и анализы, — подчеркнул Стремоусов.