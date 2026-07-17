Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, что делать, если алкотестер показал превышение у трезвого водителя

Автомобильный юрист Игорь Стремоусов рассказал, что если алкотестер показал превышение у трезвого водителя, то ему самому надо настоять на сдаче анализов в медицинском учреждении.

Автомобильный юрист Игорь Стремоусов рассказал, что если алкотестер показал превышение у трезвого водителя, то ему самому надо настоять на сдаче анализов в медицинском учреждении.

— Из практики могу сказать, что использование алкотестера на месте, если остановил сотрудник ГАИ, — история не очень надежная. Поэтому, как только водителя останавливает инспектор и подозревает или утверждает, что автомобилист нетрезв, нужно сразу же предлагать проехать в медучреждение и пройти там все тесты и анализы, — подчеркнул Стремоусов.

Он добавил, что по факту проверки составляется протокол. В нем указывается, что водитель не согласен с результатами освидетельствования на месте и требует проведения медосвидетельствования в специальном учреждении, передает Lenta.ru.

Доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина Максим Поляков рассказал, что если водитель превысит допустимую норму алкоголя из-за употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет, то это будет считаться опьянением и повлечет за собой наказание.

В Санкт-Петербурге суд лишил водительских прав 49-летнего горожанина, который управлял моноколесом в состоянии алкогольного опьянения. Что произошло, по каким признакам моноколеса и другие СИМ относятся к транспортным средствам и какая категория прав нужна для управления ими — в материале «Вечерней Москвы».