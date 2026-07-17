Юрист рассказал, что делать, если алкотестер показал превышение у трезвого водителя

Автомобильный юрист Игорь Стремоусов рассказал, что если алкотестер показал превышение у трезвого водителя, то ему самому надо настоять на сдаче анализов в медицинском учреждении.
— Из практики могу сказать, что использование алкотестера на месте, если остановил сотрудник ГАИ, — история не очень надежная. Поэтому, как только водителя останавливает инспектор и подозревает или утверждает, что автомобилист нетрезв, нужно сразу же предлагать проехать в медучреждение и пройти там все тесты и анализы, — подчеркнул Стремоусов.
Он добавил, что по факту проверки составляется протокол. В нем указывается, что водитель не согласен с результатами освидетельствования на месте и требует проведения медосвидетельствования в специальном учреждении, передает Lenta.ru.
Доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина Максим Поляков рассказал, что если водитель превысит допустимую норму алкоголя из-за употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет, то это будет считаться опьянением и повлечет за собой наказание.
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