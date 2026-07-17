«Зажуковали» нектарины: в Калининградскую область не пустили фрукты из Сербии

В Калининградскую область не пустили 5 тонн нектаринов из Сербии. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
В партии фруктов специалисты ведомства обнаружили западный цветочный трипс — опасного вредителя сельхозкультур. Собственник товара принял решение отправить косточковые на процедуру обеззараживания.
В Калининградскую область с начала июня из Сербии, Турции и Чили ввезли 400 тонн косточковых.
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Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше