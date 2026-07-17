Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зажуковали» нектарины: в Калининградскую область не пустили фрукты из Сербии

В косточковых нашли насекомых-вредителей.

Источник: Клопс.ru

В Калининградскую область не пустили 5 тонн нектаринов из Сербии. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В партии фруктов специалисты ведомства обнаружили западный цветочный трипс — опасного вредителя сельхозкультур. Собственник товара принял решение отправить косточковые на процедуру обеззараживания.

В Калининградскую область с начала июня из Сербии, Турции и Чили ввезли 400 тонн косточковых.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше