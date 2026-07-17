Один внутренний рейс задержан в аэропорту Нижнего Новгорода

Внутренний авиарейс, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, задерживается сегодня на. Информация об изменении полетной программы опубликована на официальном сайте воздушной гавани.
Согласно первоначальному расписанию, воздушное судно должно было вылететь из Пулково в 9:00 и приземлиться в Нижнем Новгороде в 10:40. Однако по скорректированному графику время прибытия перенесено на 11:05.
Расписание для остальных рейсов не изменено.
Напомним, днем 16 июля сразу два рейса были отменены и три задержаны в аэропорту им. В. П. Чкалова.