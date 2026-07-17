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Один внутренний рейс задержан в аэропорту Нижнего Новгорода

Рейс из Санкт-Петербурга прибудет в Нижний Новгород с опозданием на 30 минут.

Источник: Время

Внутренний авиарейс, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород, задерживается сегодня на. Информация об изменении полетной программы опубликована на официальном сайте воздушной гавани.

Согласно первоначальному расписанию, воздушное судно должно было вылететь из Пулково в 9:00 и приземлиться в Нижнем Новгороде в 10:40. Однако по скорректированному графику время прибытия перенесено на 11:05.

Расписание для остальных рейсов не изменено.

Напомним, днем 16 июля сразу два рейса были отменены и три задержаны в аэропорту им. В. П. Чкалова.