Жители Красноярска предложили, каким будет новый сквер на улице Калинина

Кроме того, участники встречи поддержали идею создания вместительной парковки рядом со сквером, поскольку поблизости находятся жилые дома и медицинский центр. Во время обсуждения также прозвучали предложения оборудовать волейбольную площадку и хоккейную коробку для зимнего сезона.