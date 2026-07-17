Жители Красноярска предложили, каким будет новый сквер на улице Калинина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железнодорожном районе обсудили концепцию будущего сквера, который появится на улице Калинина возле домов № 41 и № 41б.
Общественное пространство планируют благоустроить в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Накануне жители района, общественники и архитекторы приняли участие в урбан-форуме, где обсудили, каким должно стать новое место отдыха. Сквер площадью более пяти тысяч квадратных метров появится на месте пустыря.
Красноярцы предложили разделить территорию на несколько функциональных зон. Здесь хотят обустроить прогулочные аллеи, места отдыха для молодых родителей, игровые площадки для детей разного возраста и спортивную зону с тренажерами.
Кроме того, участники встречи поддержали идею создания вместительной парковки рядом со сквером, поскольку поблизости находятся жилые дома и медицинский центр. Во время обсуждения также прозвучали предложения оборудовать волейбольную площадку и хоккейную коробку для зимнего сезона.
Все предложения жителей учтут при разработке проекта. Помимо создания сквера, планируется отремонтировать межквартальный проезд и провести озеленение территории.
Концепцию общественного пространства представят в августе.
В мэрии отмечают, что за благоустройство этой территории во время голосования высказались более 16 тысяч красноярцев.