ДВГМУ бьет рекорды по числу желающих учиться в вузе

Уже почти 3 тысячи заявлений подано в Дальневосточный государственный медицинский университет, это гораздо больше, чем в прошлом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». И приемная кампания продолжается.
Бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в этом году — 471.
Традиционно высоким спросом у поступающих пользуются такие специальности, как лечебное дело, стоматология и педиатрия.
В этом году стала необычно популярна у абитуриентов клиническая психология, которая обогнала по числу заявок даже некоторые классические медицинские профили. Серьезную конкуренцию ей составляет медицинская биохимия.
— Сегодняшний интерес к поступлению в наш вуз — серьезная заявка на будущее, — сказал и.о. проректора по учебно-воспитательной работе и молодежной политике Константин Жмеренецкий. — И то, что к нам идет так много мотивированной молодежи, в том числе из числа практикующих медсестер и фельдшеров, которые хотят расти дальше, вселяет уверенность: через несколько лет мы сможем укомплектовать поликлиники и больницы квалифицированными врачами.
Параллельно с подачей документов в вузе проходят внутренние вступительные испытания. В эти дни тестирование идет для выпускников колледжей, обладателей высшего образования и иностранных граждан, которые хотят учиться в нашей стране.
В ДВГМУ традиционно учатся студенты из разных стран, и с каждым годом интерес к университету среди иностранных абитуриентов только растет. Нынешним летом заявления подали граждане Таджикистана, Узбекистана, Китая, Кыргызстана, Казахстана, а также абитуриенты из Иордании и африканских государств.
Чтобы сделать процесс поступления максимально доступным, приемная комиссия ДВГМУ организует выездные сессии.
В этом году представители университета отправятся в китайский город Циндао, чтобы провести вступительные испытания для 19 абитуриентов. Это позволит китайским школьникам пройти тестирование без необходимости приезжать в Хабаровск до зачисления.