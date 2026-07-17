ДВГМУ бьет рекорды по числу желающих учиться в вузе

— Сегодняшний интерес к поступлению в наш вуз — серьезная заявка на будущее, — сказал и.о. проректора по учебно-воспитательной работе и молодежной политике Константин Жмеренецкий. — И то, что к нам идет так много мотивированной молодежи, в том числе из числа практикующих медсестер и фельдшеров, которые хотят расти дальше, вселяет уверенность: через несколько лет мы сможем укомплектовать поликлиники и больницы квалифицированными врачами.