В Ростове каждый третий офисный сотрудник спорит из-за кондиционера

Около трети офисных сотрудников в Ростове сталкиваются с разногласиями на рабочем месте из-за использования кондиционеров. По результатам исследования сервиса SuperJob, 32% работников признались, что в их коллективах случаются подобные споры. В то же время большинство горожан (53%) отметили, что микроклимат в офисе не становится причиной для ссор. Еще 15% респондентов сообщили, что в их рабочих помещениях климатическая техника вовсе отсутствует.