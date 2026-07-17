Два жителя Хабаровского края незаконно выловили ценные виды рыб

Следствием установлено, что в октябре минувшего года фигуранты дела, действуя по предварительному сговору, применили маломерное судно и рыболовную сеть для добычи калуги и амурского осетра в акватории протоки Малого Амура. Общий вес изъятой рыбы составил свыше 123 кг. После разделки биоресурсов мужчины приступили к их транспортировке на судне, однако были задержаны правоохранительными органами. Сумма ущерба, нанесённого государству в результате противоправных действий, оценена почти в 1,4 миллиона рублей.