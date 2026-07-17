Новосибирских школьников научат маршировать и защищать Родину

Как пояснил глава ведомства Сергей Кравцов, ключевая задача реформы — сделать предмет максимально прикладным и нацеленным на реальные жизненные ситуации. Первый курс, «Безопасность жизнедеятельности», сосредоточится на бытовой и цифровой грамотности: правильное обращение с электроприборами, действия при пожарах, коммунальных авариях и природных катаклизмах, вызов экстренных служб, дорожная безопасность, поведение на массовых мероприятиях. Отдельный блок посвятят угрозам в интернете. Второй курс, «Начальная военная подготовка», направлен на формирование базовых представлений о защите государства и готовности к военной службе. В программу войдут изучение конституционных основ национальной безопасности, системы гражданской обороны, средств индивидуальной и коллективной защиты, порядок эвакуации, общевоинские уставы, строевые приёмы, а также блоки по противодействию экстремизму и терроризму с практическими занятиями по оказанию первой помощи.