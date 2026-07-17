Новосибирских школьников научат маршировать и защищать Родину

Обновлённый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) будет преподаваться в российских школах по новой двухкомпонентной системе уже с 1 сентября. Соответствующий проект приказа Минпросвещения размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Документ предполагает отказ от действующей модульной структуры в пользу двух самостоятельных обязательных курсов — каждый объёмом 34 учебных часа. Нововведение затронет учащихся, переведённых в восьмой класс, а также принятых в десятый класс в 2026/27 учебном году.
Как пояснил глава ведомства Сергей Кравцов, ключевая задача реформы — сделать предмет максимально прикладным и нацеленным на реальные жизненные ситуации. Первый курс, «Безопасность жизнедеятельности», сосредоточится на бытовой и цифровой грамотности: правильное обращение с электроприборами, действия при пожарах, коммунальных авариях и природных катаклизмах, вызов экстренных служб, дорожная безопасность, поведение на массовых мероприятиях. Отдельный блок посвятят угрозам в интернете. Второй курс, «Начальная военная подготовка», направлен на формирование базовых представлений о защите государства и готовности к военной службе. В программу войдут изучение конституционных основ национальной безопасности, системы гражданской обороны, средств индивидуальной и коллективной защиты, порядок эвакуации, общевоинские уставы, строевые приёмы, а также блоки по противодействию экстремизму и терроризму с практическими занятиями по оказанию первой помощи.
Обе дисциплины выстроены как непрерывный двухгодичный цикл: на уровне основного общего образования они обеспечат преемственность при переходе в старшую школу. Программа предусматривает интерактивные форматы — тренажёры и виртуальные симуляторы для отработки навыков. В Минпросвещения подчеркнули, что обновлённый подход призван не только обучить школьников правилам безопасности в повседневной жизни, но и сформировать осознанное отношение к защите страны.
«Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года для обучающихся, переведённых в восьмой класс и принятых в десятый класс в 2026/27 учебном году», — говорится в сообщении Минпросвещения.