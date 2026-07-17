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В Хабаровске за час произошли два ДТП с пострадавшими

Оба пострадавших получили медицинскую помощь, водители были трезвы.

В Хабаровске вечером 16 июля произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека, сообщает госавтоинспекция Хабаровска.

Первое ДТП произошло около 16:00 возле дома № 101 на улице Запарина. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель BMW X7 при движении задним ходом допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу вне установленного места.

Пострадавший, 41-летний мужчина, был доставлен в ККБ-2. Медицинская помощь ему оказана амбулаторно. Водитель автомобиля, мужчина 1988 года рождения, находился в трезвом состоянии.

Еще одно происшествие случилось спустя почти два часа — около 17:40 на улице Лазо в районе дома № 47А. Водитель Mitsubishi Colt при повороте налево вне перекрестка столкнулся с мотоциклом Suzuki Gladius, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии пострадал 44-летний водитель мотоцикла. Ему также оказали помощь в ККБ-2 амбулаторно.

Как сообщили в Госавтоинспекции, оба водителя были трезвы. У автомобиля Mitsubishi Colt отсутствовал полис ОСАГО. Мотоцикл после ДТП помещен на специализированную стоянку.