Скрытые коды православия: 7 деталей, которые можно встретить только на иконах и нигде больше

Андрей Рублёв не выдумал эти правила сам, он довёл их до совершенства. Его «Троица» — икона, где все семь деталей работают вместе: обратная перспектива, немыслимый внутренний свет, символичное золото фона, удлинённые фигуры ангелов, единое время встречи, скрытое смирение мастера и полное отсутствие лишних эмоций. Именно поэтому спустя шесть веков специалисты и просто любопытные зрители продолжают вглядываться в эту доску, находя там то, чего не даст ни одна самая талантливая картина. Кстати, если тема православных праздников вам близка, Life.ru составил календарь на июль с самыми важными датами.