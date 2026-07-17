Мультфильм хабаровской анимационной студии выходит на экраны кинотеатров страны

Мультфильм «Капитан Невельской и Земли Черного дракона» (6+) хабаровской анимационной студии «Мечталет» выйдет на экраны кинотеатров страны уже 24 сентября этого года. Предпремьерный показ произведения планируют провести на Восточном экономическом форуме (16+) во Владивостоке. Проект создан при поддержке Фонда кино и Правительства Хабаровского края. Губернатору Дмитрию Демешину произведение представили руководители студии Илья Кузнецов и Виталий Тен, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Анимационная студия “Мечталет” — наша гордость. Нам нужно, чтобы такие проекты, как ваш не только формировали новую креативную индустрию, но и показывали историю Дальнего Востока всей России и за ее пределами. Мультипликация — перспективное направление, которое надо развивать, и мы готовы работать совместно, в том числе субсидировать подобные проекты, вкладываться в реализацию ярких идей», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
«Капитан Невельской и Земли Черного дракона» — приключенческий анимационный фильм с элементами фэнтези о путешествии мореплавателя — легендарного исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского, вдохновленный его биографией. Режиссеры проекта — Глеб Павленко и Никита Сличный. Это фильм о единстве, семье, бережном отношении к культуре коренных малочисленных народов, патриотизме, целеустремленности.
«Это не просто семейное кино, здесь поднимаются проблемы, которые актуальны для подростков: поиск себя, обретение идентичности. Думаю, наш основной посыл — если хочешь найти себя, нужно освободиться от страхов и не сворачивать со своего пути, не забывать о своих юношеских мечтах и стремлениях», — подчеркнул Глеб Павленко.
В завершение встречи губернатор обсудил с руководителями «Мечталета» планы анимационной студии и меры поддержки.
«Когда нас спросили, поддерживают ли нас в регионе, мы сказали: “Реально и комплексно”: мы выходим на международный рынок, производим и локализуем брендированную продукцию, нам организуют площадки на выставках и многое другое. Спасибо вам за это!», — подчеркнул Илья Кузнецов.
Напомним, работу хабаровской анимационной студии «Мечталет» высоко оценил президент РФ Владимир Владимирович Путин в ходе своей поездки в Хабаровск в 2024 году. Развитие креативных индустрий — задача, поставленная Главой государства. И Хабаровский край — один из лидеров в этом направлении. Ключевые направления деятельности: архитектура, мода, дизайн, информационные технологии, ювелирное дело, анимация, бьюти-сфера. Объем выручки более 2,5 тысяч компаний края, занятых в сфере креативных индустрий, достигает 25 миллиардов рублей ежегодно.