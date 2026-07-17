Мультфильм хабаровской анимационной студии выходит на экраны кинотеатров страны

«Анимационная студия “Мечталет” — наша гордость. Нам нужно, чтобы такие проекты, как ваш не только формировали новую креативную индустрию, но и показывали историю Дальнего Востока всей России и за ее пределами. Мультипликация — перспективное направление, которое надо развивать, и мы готовы работать совместно, в том числе субсидировать подобные проекты, вкладываться в реализацию ярких идей», — подчеркнул Дмитрий Демешин.