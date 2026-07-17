Создан гель для восстановления мозга после травм

«Разработанные же наночастицы преобразуют внешнее магнитное поле в локальные электрические сигналы — именно это стимулирует формирование нейронной ткани. А гидрогелевая матрица с метформином не только оказывает противовоспалительное действие и защищает здоровые ткани, но и обеспечивает механическую поддержку поврежденного участка тканей, пролонгированную доставку наночастиц и лекарства строго в целевую зону», — отметил директор международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Роман Сурменев.