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Криштиану Роналду установил антирекорд всех времен на ЧМ по футболу

Капитан сбороной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд в рамках всех чемпионатов мира по футболу — он стал нападающим, который провел наибольшее количество матчей в плей-офф мундиаля без голов.

Капитан сбороной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд в рамках всех чемпионатов мира по футболу — он стал нападающим, который провел наибольшее количество матчей в плей-офф мундиаля без голов.

По данным OptaJoe в социальной сети X, форвард забил лишь один гол на стадии плей-офф за всю историю своего участия в турнире — тогда португальцы играли с командой Хорватии, футболист реализовал пенальти в 1/16 текущего ЧМ.

Роналду в последний раз сыграл на чемпионате мира. В ⅛ турнира португальцы уступили испанцам. За свою карьеру спортсмен установил множество рекордов, но так и остался без заветного кубка. «Вечерняя Москва» рассказала о его пути.

При этом бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что нападающий провел слабую игру на мировом первенстве. По мнению спортсмена, тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками звездного статуса Роналду.

Кроме того, недавно также стало известно, что полузащитник «Милана» Лука Модрич передумал завершать карьеру в сборной Хорватии. Он намерен продолжить играть как за свой клуб, так и за национальную команду.