Минобороны: ВС РФ поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили цеха по производству украинских БПЛА, а также портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.
— Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, — говорится в оборонном Telegram-канале.
Там добавили, что в порту Черноморска российские военные поразили пожарный катер.
Также российские военные поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где, по данным Министерства обороны РФ, осуществлялись сборка и хранение беспилотников. На объекте также хранились иностранные комплектующие.
Ранее стало известно, что ВС РФ в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах ВСУ. Удары были нанесены по портам «Черноморск» и «Днепро-Бугский».