Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВС РФ поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили цеха по производству украинских БПЛА, а также портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили цеха по производству украинских БПЛА, а также портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщило Министерство обороны РФ.

— Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, — говорится в оборонном Telegram-канале.

Там добавили, что в порту Черноморска российские военные поразили пожарный катер.

Также российские военные поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где, по данным Министерства обороны РФ, осуществлялись сборка и хранение беспилотников. На объекте также хранились иностранные комплектующие.

Ранее стало известно, что ВС РФ в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах ВСУ. Удары были нанесены по портам «Черноморск» и «Днепро-Бугский».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше