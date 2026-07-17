В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда переехали кружки Дворца Пионеров

Так, вокальная студия «Сольвейг», студия развития компьютерной грамотности, клуб робототехники, конструкторов и компьютеров и еще несколько коллективов переедут в здание на улице Луначарского, 217. Клуб робототехники также откроется в школах № 23, № 123, № 133 в Академическом районе. Ансамбль танца «Детство», школа-студия современного танца «Движение» и танцевально-спортивный клуб «Урал» переедут в новую школу № 366 на ул. Щорса, 16.