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Красноярцы обсудили будущее преображение набережной в Тихих Зорях

В Красноярске стартовала серия встреч горожан и проектировщиков по вопросу благоустройства общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Красноярске стартовала серия встреч горожан и проектировщиков по вопросу благоустройства общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первая такая встреча была посвящена будущему преображению набережной в микрорайоне Тихие Зори. Обсуждалось формирование новых пешеходных маршрутов, перенос площадки для выгула собак, вопрос освещения и наполнения пространства, пояснили в администрации Свердловского района Красноярска. Планируется создание спортивной зоны, амфитеатра, зоны тихого отдыха и обустройство дорожки вдоль Енисея. Представители компании-проектировщика зафиксировали предложения жителей, которые внесут в итоговый план благоустройства. Напомним, что за преображение этой локации проголосовали более 25 тысяч красноярцев. Работы по изменению пространства начнутся уже в следующем году.