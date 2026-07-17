Мэр сказал, войдут ли Колодищи и Копище в состав Минска

Мэр Минска Владимир Кухарев на встрече с сотрудниками ОАО «Крион» сказал, войдут ли Колодищи и Копище в состав Минска. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Глава Мингорисполкома уточнил, что Копище, Колодищи, Зеленая Гавань останутся территорией Минской области. По его словам, в Минске на смежной с Колодищами территории будет построен новый жилой район Зеленый Бор (подробнее — здесь).
Кстати, Мингорисполком сказал, какие дома построят в новом районе Зеленый Бор.
Тем временем минские власти сказали, сколько многоэтажных домов возводят в городе и где еще будут строить в 2026 году.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.